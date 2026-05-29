Esta semana terminaron las fases de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, por lo que se definieron a los clasificados a las siguientes etapas de eliminación directa en busca del título. Respecto al Perú, solo dos equipos quedaron con vida en la ‘Suda’: Sporting Cristal y Cienciano. No obstante, no irán automáticamente a octavos de final, sino que disputarán una ronda de dieciseisavos de repechaje.

Cuáles son las llaves del repechaje de la Copa Sudamericana

Los segundos de la fase de grupos de la Sudamericana fueron ordenados de mejor a peor frente a los terceros de la Libertadores, de peor a mejor. De este modo, así quedaron las llaves:

Bolívar vs. Gremio

Sporting Cristal vs. Bragantino

Independiente de Medellín vs. Vasco Da Gama

Boca Juniors vs. O’Higgins

Club Nacional vs. Tigre

Santa Fe vs. Caracas FC

Lanús vs. Cienciano

Universidad Central vs. Santos

Por otro lado, los primeros de la Copa Sudamericana esperan directamente en octavos de final: Botafogo, River Plate, Montevideo City Torque, Olimpia, Sao Paulo, Macará, Atlético Mineiro y Recoleta.

Así quedaron las llaves del repechaje y clasificados directo a octavos de la Copa Sudamericana. (Foto: Conmebol)

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana?

El sorteo de las llaves de octavos de final de la Copa Sudamericana se desarrollará este viernes 29 de mayo desde las 10:00 a. m. (Disney Plus, ESPN y YouTube). Al margen del repechaje ya confirmado, Sporting Cristal y Cienciano conocerán cuál es el camino que seguirán para alcanzar el título.