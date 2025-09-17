El congresista de Fuerza Popular, César Revilla, confirmó que su bancada respaldará el proyecto de ley que permite un octavo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Revilla también señaló que la medida será facultativa y podría aplicarse a los afiliados que tengan menos de S/ 5,000 en sus cuentas.

Según el congresista, esta decisión responde a la presión ciudadana y busca equilibrar la necesidad de liquidez de los aportantes con la preservación de los pilares de la reforma previsional que impulsa su bancada, a fin de evitar la estatización del sistema de pensiones.

El legislador detalló que dicha reforma está basada en cuatro pilares: pensión mínima garantizada, pensión por consumo, mayor competencia entre administradoras y cobro de comisiones solo si hay rentabilidad. Destacó que este trabajo se ha desarrollado por más de diez años con el respaldo de diversas bancadas.