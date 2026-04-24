La exigencia de la doble competencia continúa para Sporting Cristal y Universitario: vienen afrontando la Liga 1 y la Copa Libertadores desde este mes. Después de algunos altibajos en el camino para ambos equipos, Diego Penny, recordado portero nacional y actual embajador de Betsafe, hace un balance de la actualidad deportiva que muestran.

Cristal cambió a Paulo Autuori y parece tomar un nuevo aire. ¿Crees que se le notaba cansado?

Más que cansado, está en otra etapa de su vida. No se sabe mucho de esto, pero venía con un tema de salud antes de agarrar el mando de Sporting Cristal. Lo tuvo que dejar en stand by para llegar al club. Me imagino que esa también debe ser una razón por la que decidió regresar a su país. Cuando pasan los años, la situación va cambiando, ves el fútbol distinto, con otra energía, y creo que eso le pasó a Paulo.

Los primeros partidos de Zé Ricardo ilusionan a los hinchas, incluso empezando con rivales difíciles en la Libertadores. ¿Cómo lo ves?

Si bien es cierto que perdió contra Palmeiras, vimos a un Cristal que no se escondió, que intentó y que propuso, en una cancha complicada, contra uno de los equipos más poderosos de Sudamérica. Incluso, estuvo muy cerca de llevarse un punto. Y si vamos a la jugada puntual de la derrota, para mí no es penal. Ahora, se ha visto un cambio, un equipo más ordenado en lo táctico, los laterales ya no se van como extremos, sino que uno iba y el otro se quedaba, había más equilibrio. Además, todo radica en la confianza. Creo que Zé Ricardo, en poco tiempo, ha tratado de convencer a todos que son buenos jugadores, que tienen cómo competir en la copa. En el torneo local, sí están muy lejos, pero pueden sumar puntos para subir en el Acumulado o pelear el Clausura.

En el caso de la “U”, Javier Rabanal fue cesado tras perder en Arequipa. ¿Era una decisión que se veía venir?

Lo que pasa es que en la “U”, la exigencia es semana tras semana. Te pones a pensar y dices: ganó el clásico y es el primer partido que ha perdido de local en la Libertadores. Sí, pero ves futbolísticamente cómo juega y te das cuenta que no es el equipo avasallador que era el año pasado, que te gana con pelota parada o que te transmite fortaleza. Si los jugadores son los mismos, la hinchada es la misma, la cancha es la misma y hay algo que está mal… lo único que cambiaste en el último tiempo es el técnico. Entonces, ahí te das cuenta cuál es el gran error.

Pensando en avanzar a octavos de la Libertadores, ¿cuánto afectará la derrota ante Coquimbo?

Tendrá que recuperarlo ganando de visita. De todas maneras, deberá sumar todo de local y buscar un punto con Nacional de Uruguay. La ventaja de la Libertadores es que, como juegan entre todos, el gran objetivo es sacar la mayor cantidad de puntos al otro. Eso es lo bonito, puedes llegar vivo hasta la última fecha. Eso sí, es complicado, no solamente por el equipo, sino también por el entorno, los periodistas, los comunicadores, pues creo que vivimos con el momento de la “U” y nos confundimos, pensando que iba a pasar por encima a todos y no. En la Libertadores están los campeones y los subcampeones, son los mejores clubes de Sudamérica. Hay que bajarle un cambio a eso. Ningún cuadro peruano se puede sobrar, menos si es el frente al campeón chileno, así esté mal.

En 20 días, tanto Cristal como la “U” han tenido cinco partidos y se nota el desgaste. ¿Cómo los ves para seguir en la doble competencia?

Eso es básico. No puedes tener solo 11 jugadores que estén en los cinco partidos. Cusco FC fue a La Plata contra Estudiantes y, a los tres días, la misma alineación estuvo ante Alianza Lima. Se terminaron comiendo ocho, no podían levantar las piernas. Tanto la “U” como Cristal, que están en esta situación, necesitan apostar con todos los futbolistas para que se sientan titulares y que también sean evaluados por los entrenadores para siempre tener un equilibrio. Yo creo que la “U” tiene un plantel más numeroso; mientras que Cristal se apoya mucho en los jóvenes y es una oportunidad para que den lo mejor. No obstante, el joven no es que tiene que jugar porque salió de menores, lo hará porque se ha ganado la oportunidad. Ese es el gran error de Cristal. Yo lo tuve como experiencia: fui cinco años a Tacna y volví después de una década para jugar en el club. Me costó todo ese tiempo, ahora es muy fácil.

Además, el exarquero, sobre Jorge Fossati, resaltó que ningún jugador, técnico o dirigente es eterno en un club. “Todos somos aves de paso, en el fútbol vas y vienes. El tema es reemplazar con alguien de su nivel o mejor”, señaló.