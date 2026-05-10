Alianza Lima igualó 1-1 ante Sporting Cristal en Matute por la fecha 14 del Torneo Apertura. El cuadro celeste se puso adelante en el segundo tiempo, pero los íntimos evitaron la derrota con un gol de larga distancia de Esteban Pavez en los minutos finales.

Durante el primer tiempo, Alianza manejó más el balón y generó sus ocasiones más claras con remates de Eryc Castillo y Fernando Gaibor. Sin embargo, el equipo local no tuvo precisión para abrir el marcador antes del descanso.

FOTOS: JESUS SAUCEDO / @PHOTO.GEC

Cristal golpeó primero

En el complemento, Sporting Cristal adelantó sus líneas y comenzó a generar mayor peligro en campo rival. Alejandro Duarte respondió en varias jugadas hasta que Gustavo Cazonatti aprovechó una acción por izquierda de Maxloren Castro para marcar el 1-0.

Ante la desventaja, el técnico Pablo Guede reforzó el ataque con los ingresos de Paolo Guerrero y Federico Girotti. Alianza adelantó sus líneas en busca del empate y encontró recompensa en el tramo final.

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Empate final

Cuando parecía que la visita se quedaba con el triunfo, Esteban Pavez apareció fuera del área con un remate que venció a Diego Enríquez. El gol selló el 1-1 definitivo en uno de los partidos más destacados de la jornada.

El resultado deja a ambos clubes sumando un punto en la pelea por el Torneo Apertura. Ninguno logró sacar ventaja en una fecha importante del campeonato.

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