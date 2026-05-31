El docente Junior Micha Velásquez, de 32 años, es investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos indebidos. El caso está a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca.

Plantón por justicia

La denuncia fue presentada por una madre de familia, quien acusa al profesor de haber cometido el presunto hecho contra una menor de edad. Sin embargo, mientras avanzan las diligencias fiscales, decenas de padres de familia, alumnos y colegas docentes se concentraron para expresar públicamente su respaldo al investigado.

Durante la protesta, los asistentes insistieron en la inocencia del docente y cuestionaron que, según señalaron, no se estarían valorando adecuadamente las pruebas presentadas por la defensa.

Entre los elementos mostrados por familiares y docentes figuran registros horarios, videos de cámaras de seguridad y testimonios que, aseguran, demostrarían que el profesor se encontraba dictando clases en distintos horarios y lugares el día de los hechos denunciados.

Docentes de las instituciones educativas donde labora Velásquez señalaron que el profesor culminaba sus actividades académicas alrededor de las 7:15 de la noche y que posteriormente habría asistido a clases particulares, situación que, según afirman, también estaría registrada en imágenes de videovigilancia.

“Queremos que se respete el debido proceso y el principio de presunción de inocencia”, manifestaron algunos padres de familia durante la concentración, donde incluso participaron estudiantes procedentes del distrito de Marcona.

Amigos y colegas del docente también se pronunciaron a su favor, asegurando que nunca antes había enfrentado denuncias similares y destacando su trayectoria profesional.

Asimismo, padres de familia, maestros y alumnos también realizaron una vigilia en la comisaría para pedir la libertad del profesor Micha.

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