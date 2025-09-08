Los padres y hermanas de Cristhian Sotelo Zambrano han recopilado medios probatorios para defender su inocencia. A este hombre, dedicado a brindar servicio de taxi, pretenden procesar en la provincia de Cañete por el delito de violación sexual en agravio de una menor de edad. Según sus familiares el día que ocurrieron los hechos él no se encontraba en esa ciudad, sino con unos clientes en la región Ica.

Vehículo fue vendido

El pasado 22 de agosto, la menor de 15 años, salió de su vivienda en Pueblo Nuevo de Conta y abordó un auto para ir a la escuela. El chófer aprovechó su vulnerabilidad para retenerla, conducirla a un sector alejado y ultrajarla. Después del aberrante hecho la abandonó. Las investigaciones permitieron identificar el vehículo, el cual aparece a nombre de Sotelo Zambrano. Desde ese momento comenzaron las sindicaciones en su contra. Pero, él demostró que había vendido años atrás la unidad.

Alexandra Sotelo, hermana del taxista, señala que ese día Cristhian había salido de Lima llevando a extranjeros con destino a Paracas. Indica que hay una cámara de seguridad que lo capta en la localidad pisqueña y además de un comprobante del depósito realizado desde ese lugar a un familiar, en el que consigna la hora y fecha para certificar que no estaba en Cañete.

Cita además a los turistas con quienes de Pisco enrumbo a Ica. Alexandra refiere que otra evidencia para demostrar la inocencia de su hermano esta en las cámaras de seguridad de los peajes. Ella, solicita “transparencia” a la fiscalía cañetana y menciona que Cristhian ha colaborado con la justicia, hallando el carro y al actual propietario, quien aseguró que el vehículo estaba en poder de otra persona cuando ocurrió la violación.

VIDEO RECOMENDADO