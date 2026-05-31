La llegada de José Carlos Magallanes, de 29 años, principal investigado por el feminicidio de Johana Uribe Calle, generó una ola de indignación la noche del viernes en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca.

Exigen justicia

Decenas de pobladores se concentraron en los exteriores de la Municipalidad Distrital para exigir justicia y protagonizaron momentos de tensión al intentar acercarse al detenido, quien fue trasladado a la localidad para continuar con las investigaciones.

El investigado fue capturado el pasado 27 de mayo en la región Huancavelica, luego de permanecer prófugo durante diez días. Sobre él pesa una investigación por la muerte de Johana Uribe, de 37 años, un caso que ha conmocionado profundamente a la población marconense. La víctima dejó en la orfandad a dos hijas menores de edad, quienes, según sus familiares, atraviesan momentos difíciles tras la repentina pérdida de su madre.

A través de redes sociales y grupos de WhatsApp, los vecinos se autoconvocaron al conocer que Magallanes habría sido trasladado al sótano de la Municipalidad de Marcona. Conforme avanzaban las horas, la multitud aumentó y los reclamos de justicia se hicieron más intensos, obligando a la Policía Nacional a reforzar las medidas de seguridad.

Durante los incidentes, una camioneta policial resultó dañada luego de que un objeto contundente impactara contra el parabrisas delantero de la unidad. El hecho evidenció el clima de tensión y el malestar existente entre los pobladores, quienes responsabilizan al investigado por el crimen que mantiene consternada a la comunidad.

Las investigaciones señalan que registros de videovigilancia y testimonios de vecinos fueron determinantes para orientar las pesquisas. Las imágenes habrían captado el ingreso de Johana Uribe a la habitación que alquilaba el sospechoso. Al día siguiente el sujeto fue captado huyendo de la vivienda, y luego se halló el cuerpo de la joven madre sin vida. La necropsia señala que murió por asfixia mecánica y estrangulamiento.

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