Nueve meses de prisión preventiva dictó el Poder Judicial contra el ciudadano de nacionalidad uruguaya, Juan Carlos Franco Herran (21) alias el “Uruguayo”. Para la policía este sujeto tuvo participación en el atentado criminal ocurrido en noviembre del año pasado en el asentamiento humano Keiko Sofia, en el distrito de Pueblo Nuevo, que dejó como saldo un muerto y varios heridos de bala.

A la cárcel

El extranjero fue detenido el 10 de mayo en la intersección de la av. Fermín Tangüis y la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Pisco. Tenía en su poder un arma de fuego con número de serie erradicado, abastecido con cinco municiones, además de 120 envoltorios de pasta básica de cocaína y al menos 360 gramos de marihuana. Por este hallazgo quedó en calidad de detenido en la delegación pisqueña.

Sin embargo, el “Uruguayo” tenía cuentas pendientes en la ciudad de Chincha. Los agentes de la División de Investigación Criminal y del Departamento de Investigación Criminal – Depincri Chincha comenzaron a seguir su expediente. Franco Herran ya no solo debía de responder por el arma y la droga hallada en su detención, sino además estaría vinculado al delito contra la vida, el cuerpo y la salud por un hecho ocurrido en Keiko Sofia.

El 22 de noviembre del año pasado, en ese sector de Pueblo Nuevo, un grupo de personas proveniente de la provincia de Pisco, que libaba en la vía pública fue sorprendido por un sicario, que a bordo de una mototaxi comenzó a realizar múltiples disparos. El saldo de aquel hecho fue una persona fallecida y tres heridos de bala, entre ellos un menor de 17 años que compartía con los pisqueños.

El “Uruguayo” estuvo en el calabozo del Depincri Chincha, esperando que se resuelva el requerimiento de prisión preventiva presentado en su contra. El fiscal del caso en audiencia expuso los elementos de convicción. Finalmente, el órgano jurisdiccional resolvió dictar 9 meses de medida coercitiva para el extranjero, que fue trasladado desde esa sede especializada al establecimiento penitenciario de la provincia.

EL DATO: Franco Herran estará privado de su libertad en el penal chinchano, mientras las investigaciones continúan en su contra para que responda por los delitos atribuidos. Se presume que en Pisco formó parte de una banda criminal.

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