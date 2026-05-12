En una intervención policial, efectivos de la Policía Nacional lograron la detención de un sujeto identificado como Juan Carlos Franco Herrán (20), alias “El Uruguayo”, de nacionalidad uruguaya, quien sería presunto integrante de la banda criminal denominada “Los Malditos de Sinaloa”. La captura se produjo en inmediaciones de la intersección de la avenida Fermín Tangüis con la antigua carretera Panamericana Sur, en el distrito de Túpac Amaru (Pisco).

Arma y municiones

Durante el registro personal, los agentes del orden habrían hallado en poder del intervenido un arma de fuego marca CZ 83, modelo Browning Court “Made in Czech Republic”, con el número de serie erradicado, además de cinco municiones abastecidas. Asimismo, señalan que le encontró 120 envoltorios tipo “ketes” conteniendo pasta básica de cocaína (PBC), aproximadamente 360 gramos de cannabis sativa (marihuana) y otros objetos considerados de interés para las investigaciones policiales.

Según las primeras diligencias, alias “El Uruguayo” estaría presuntamente vinculado a diversos hechos de sicariato ocurridos en las provincias de Ica, Pisco y Chincha, principalmente en agravio de transportistas y otras víctimas.

El detenido viene siendo investigado por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización, así como por tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible participación en otros hechos delictivos registrados en la región iqueña.

EL DATO: sería el mismo que aparece en cámaras de seguridad desatando ataques criminales en contra de transportistas y otros.

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