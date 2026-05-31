La Municipalidad Distrital de Sartimbamba, en la provincia de Sánchez Carrión, sigue avanzando en la apertura de la trocha carrozable que une el caserío de Llaupuy y el sector Llanco, obra de gran importancia para moradores de la zona que por fin tendrán un camino que les permita sacar su producción agrícola y venderla con mayor valor económico.

Esto es posible gracias al apoyo del Gobierno Regional de La Libertad que proporcionó la maquinaria pesada necesaria para hacer la apertura de la trocha, reconoció el alcalde distrital Robert Arteaga Contreras, agradeciendo la ayuda recibida.

La nueva vía permitirá la conectividad entre diversas comunidades, facilitando el transporte de sus productos a diversos mercados, reduciendo el tiempo de traslado, facilitando el acceso a servicios básicos, atendiendo con mejores condiciones algunas emergencias e impulsando el desarrollo económico y social de estas comunidades.

La trocha carrozable se comenzó en marzo de este año, teniendo como objetivo principal impulsar el desarrollo y la integración de las localidades rurales que estuvieron olvidadas y casi aisladas.

El alcalde señaló que esta nueva e importante trocha permitirá conectar los valles de Llaupuy y Llanco, ayudando a dinamizar la economía de muchas familias de la zona al facilitar el traslado de diversos productos, tener despué el acceso a servicios, generando oportunidades de progreso y bienestar.

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