El Seguro Social de Salud (EsSalud) implementó con éxito la Disección Endoscópica Submucosa en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, una técnica especializada que permite extirpar tumores y lesiones malignas en etapas iniciales sin necesidad de cirugías abiertas ni de retirar parcial o totalmente el órgano afectado.

El procedimiento es realizado por especialistas de la Unidad de Endoscopía del Tercer Espacio del Servicio de Gastroenterología del hospital Almenara, quienes utilizan equipos de alta definición para intervenir lesiones localizadas en las capas superficiales del estómago, esófago y colon.

Una alternativa menos invasiva para tratar el cáncer digestivo

La principal ventaja de esta técnica es que permite preservar la anatomía del sistema digestivo, evitando procedimientos quirúrgicos más agresivos que suelen implicar mayores riesgos, dolor postoperatorio y largos periodos de hospitalización.

Según explicó Jorge Fernández, gastroenterólogo del Hospital Almenara, la Disección Endoscópica Submucosa representa un avance importante en el tratamiento del cáncer digestivo detectado tempranamente.

“La disección endoscópica submucosa nos permite erradicar el cáncer en fases iniciales sin recurrir a tratamientos agresivos ni largas hospitalizaciones. El paciente conserva su órgano, presenta menos dolor y puede reincorporarse rápidamente a sus actividades”, señaló el especialista.

Además, indicó que este procedimiento reduce significativamente las complicaciones médicas asociadas a los tratamientos convencionales.

La importancia de detectar el cáncer en etapas tempranas

Los especialistas recordaron que el cáncer gástrico continúa siendo una de las enfermedades oncológicas de mayor incidencia en el país.

Uno de los principales desafíos es que las lesiones premalignas y los tumores en etapas iniciales suelen desarrollarse sin síntomas evidentes, lo que dificulta su detección oportuna.

Por ello, los médicos enfatizan la necesidad de realizar exámenes preventivos que permitan identificar alteraciones antes de que la enfermedad avance.

Recomendaciones para prevenir y detectar la enfermedad

El equipo médico del Hospital Almenara recomienda que las personas entre 35 y 40 años se sometan a una endoscopía digestiva alta preventiva, especialmente si tienen antecedentes familiares de cáncer digestivo.

Asimismo, aconsejan que los mayores de 45 años realicen colonoscopías periódicas para detectar y retirar pólipos antes de que evolucionen hacia lesiones malignas.

El doctor Fernández destacó que la ausencia de síntomas no descarta la presencia de lesiones tempranas, por lo que las personas con antecedentes familiares deben acudir regularmente a controles especializados.

Hábitos saludables ayudan a reducir el riesgo

Los especialistas también resaltaron la importancia de adoptar estilos de vida saludables para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer digestivo.

Entre las recomendaciones figuran moderar el consumo de alimentos ahumados, procesados o con alto contenido de sal, evitar el consumo de tabaco y alcohol, y recibir tratamiento oportuno en caso de infección por la bacteria Helicobacter pylori, uno de los principales factores asociados al cáncer gástrico.