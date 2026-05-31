Familiares de los soldados que resultaron heridos durante la explosión ocurrida en el Centro de Municiones del Ejército en Pisco denunciaron una presunta falta de apoyo por parte de las instituciones encargadas de atender a los afectados.

Uno de los casos más delicados es el de Elmer Saravia Rojas, quien sufrió quemaduras en el 46 % de su cuerpo y requiere tratamiento especializado, medicamentos y cremas de elevado costo para continuar con su recuperación.

Familiares piden apoyo

Según manifestaron sus allegados, existiría un presunto abandono por parte del Ejército del Perú respecto a las necesidades médicas y económicas que enfrenta el joven soldado. Los familiares señalaron que diversos insumos indispensables para su tratamiento no estarían siendo cubiertos y que los gastos recaen principalmente en la familia, situación que agrava aún más el difícil proceso que atraviesan.

El accidente ocurrió el pasado 17 de febrero durante la ejecución del Plan de Destrucción de Munición en el Centro de Municiones de Pisco. De acuerdo con información oficial del Ejército del Perú, la explosión se produjo mientras se trasladaban granadas desde los polvorines, dejando como saldo un suboficial y seis miembros de tropa heridos, además de un efectivo reportado como desaparecido.

Asimismo, los familiares cuestionaron el rol del Seguro Integral de Salud (SIS), al considerar que presuntamente no se estaría garantizando de manera integral el financiamiento de las atenciones médicas que demandan los afectados por la emergencia. Ante esta situación, solicitaron la intervención de las autoridades competentes para esclarecer responsabilidades y asegurar que los soldados heridos reciban el tratamiento, la atención especializada y el respaldo económico que requieren para su recuperación

Familiares esperan un nuevo pronunciamiento por parte del Centro de Municiones del Ejército del Perú para esclarecer este caso de presunta falta de atención a los afectados.

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