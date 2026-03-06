A 17 días del accidente ocurrido en el Centro de Municiones del Ejército en Pisco, la familia del joven soldado Erick Ochoa Candela de 19 años exige respuestas y justicia tras su desaparición durante la explosión registrada el pasado 17 de febrero de 2026 en el cuartel conocido como “El Polvorín”. El hecho ocurrió durante la ejecución del Plan de Destrucción de Munición y dejó además siete militares heridos, quienes fueron evacuados y actualmente continúan en proceso de recuperación.

Familia exige respuestas

Los familiares del soldado, natural de Nuevo Imperial, en la provincia de Cañete, expresaron su angustia y frustración por la falta de información clara sobre el paradero del joven, quien llevaba apenas cinco meses de servicio militar. “¿Acaso nuestra humildad nos quita el derecho de encontrar a nuestro hijo?”, cuestionaron los padres del joven, quienes aseguran que la comunicación con las autoridades ha sido escasa y que las labores de búsqueda no muestran avances visibles.

Asimismo, la familia manifestó su temor de que el caso pueda quedar en el olvido. Señalan que no han recibido informes técnicos detallados sobre las acciones de búsqueda en la zona de la explosión y consideran que la situación podría estar siendo minimizada.

Ante ello, han solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo y el apoyo de los medios de comunicación para mantener la atención pública sobre el caso y lograr que las labores continúen hasta encontrar a su hijo.

Por su parte, el Ejército del Perú informó que las acciones técnicas y operativas en el Centro de Municiones de Pisco se mantienen activas y que la búsqueda del soldado desaparecido continúa bajo estrictos protocolos de seguridad, debido a que el área del accidente presenta municiones sin detonar y restos explosivos que representan un riesgo para el personal que interviene.

La institución también señaló que desde el 4 de marzo se inició una fase especializada de intervención técnica en coordinación con el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y especialistas internacionales de la organización Mines Advisory Group (MAG), con el objetivo de despejar progresivamente el área, neutralizar explosivos y habilitar rutas seguras que permitan continuar con la búsqueda.

