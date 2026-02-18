Lo que debía ser una jornada de labores técnicas rutinarias se transformó en una emergencia de gran magnitud en el distrito de Independencia, en la provincia de Pisco. Ayer 17 de febrero a las 12:55 del mediodía, un incendio seguido de una fuerte explosión sacudió el Centro de Municiones del Ejército Peruano (Cemune), conocido popularmente como “El Polvorín”, dejando a varios heridos y un desaparecido.

Explosión en Cemune

El accidente se habría originado durante la ejecución del Plan de Destrucción de Munición en el Centro de Municiones – Pisco, mientras se trasladaban granadas desde los polvorines, resultando heridos un suboficial y seis miembros del personal de tropa, además de un efectivo en condición de desaparecido. Es así, que se activaron de inmediato los protocolos de evacuación médica.

Las autoridades militares solicitaron urgentemente el apoyo de ambulancias para el traslado de los afectados hacia los hospitales de Pisco. En el nosocomio San Juan de Dios de Pisco se confirmó el ingreso de siete heridos identificados como Amascifuen Granda, Peña Campos, Fernández González, Tumay Quispe Jayo, Quispe Martínez, Guerra Quillas y Saravia Rojas. El personal médico trabajó arduamente para estabilizar a los uniformados, mientras familiares y compañeros llegaban en busca de noticias sobre su estado de salud.

La situación es crítica para tres de los efectivos, quienes presentan heridas de extrema gravedad que requieren atención especializada. Debido a la complejidad de sus cuadros clínicos, se dispuso su traslado inmediato hacia la Base Aérea del Grupo N° 51 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en Pisco, para ser evacuados en un avión ambulancia hacia la ciudad de Lima.

El pronóstico para estos tres soldados es reservado, mientras que los otros cuatro permanecen bajo observación constante en el hospital pisqueño. Asimismo, continúa la búsqueda del compañero de armas desaparecido.

Screenshot

VIDEO RECOMENDADO