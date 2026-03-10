Mario Vizcarra, candidato presidencial de Perú Primero, anunció que liberaría a su hermano Martín Vizcarra antes de asumir el cargo en caso de triunfo electoral. El postulante afirmó creer plenamente en la inocencia del exmandatario y señaló que, de ser necesario, utilizaría sus facultades para otorgarle un indulto presidencial.

Durante una entrevista en con Exitosa, el aspirante abordó las estrategias anticorrupción de su agrupación política. El diálogo surgió ante la condena de 14 años impuesta a Martín Vizcarra por presuntas irregularidades en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El candidato cuestionó la proporcionalidad de las sanciones aplicadas en el país. En sus declaraciones, destacó las diferencias entre casos de gran magnitud económica y la situación judicial de su hermano.

Respecto a la apelación en curso, Vizcarra expresó confianza en que los tribunales superiores corregirán la sentencia actual.

“Los que han robado más de 500 millones de soles caminan libres por las calles y plazas del Perú y del extranjero, y una persona que dicen que le dieron un millón está preso por 14 años. Esa sentencia ya ha sido apelada y estoy seguro que en segunda instancia va a ser revocada y Martín Vizcarra va a ser declarado inocente”, afirmó con seguridad.

El postulante reiteró su compromiso con una ofensiva implacable contra la corrupción en todos los niveles del Estado. Aseguró que su eventual gestión no toleraría excepciones ni contemplaría favoritismos hacia funcionarios implicados en ilícitos.

Mario Vizcarra volvió a enfatizar su convicción sobre la inocencia de su hermano y las motivaciones políticas detrás de su situación judicial.

“Yo sigo manifestando que Martín es inocente y antes de que yo asumiera la presidencia será declarado inocente, sin embargo, si yo asumiera la presidencia, yo soy totalmente categórico, voy a indultar a Martín Vizcarra porque estoy segurísimo que es inocente y que ha sido llevado a esa situación justamente por haberse enfrentado en primer lugar a los partidos mafiosos de ese entonces y los grupos de poder”, declaró.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, reiteró que su hermano, el expresidente Martín Vizcarra, es inocente de los cargos por los que fue condenado. Además, deslizó que el exmandatario no necesitaría un indulto, ya… pic.twitter.com/pjGdheCuaT — Exitosa Noticias (@exitosape) March 10, 2026

Según sus declaraciones, en caso de concretarse la liberación, el exmandatario asumiría funciones de asesoramiento sin remuneración en el gobierno. Su trayectoria y conocimiento serían especialmente valiosos para orientar las políticas de gestión pública.

Desde el penal de Barbadillo, Martín Vizcarra continúa participando activamente en la campaña de Perú Primero. Videos difundidos en redes sociales por la candidata al Senado Mily Campos por Lambayeque muestran sus intervenciones telefónicas en actividades partidarias.

El 14 de febrero se registró un primer registro donde Alejandro Salas, exministro y candidato al Senado, facilitó una comunicación con militantes en Chiclayo. Salas colocó el celular cerca del micrófono para transmitir las palabras del exjefe de Estado durante un acto de campaña.

Un día después, el 15 de febrero, se produjo otra intervención dirigida a una adulta mayor con discapacidad. La ciudadana denunció dificultades para acceder a su pensión por falta de presupuesto y manifestó su respaldo al proyecto político de Perú Primero.

Mario Vizcarra cerró su exposición reafirmando su determinación de actuar en favor de su hermano si llega al poder. Insistió en que los principales responsables de actos corruptos circulan libremente mientras Martín enfrenta una condena injusta.