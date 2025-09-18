La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa, adscrita al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, aprobó la posible venta militar de aviones de guerra F - 16 Block 70 a Perú, así como otros armamentos.

“El Departamento de Estado ha decidido aprobar una posible Venta Militar Extranjera al Gobierno del Perú de aeronaves F-16 y elementos relacionados de logística y apoyo al programa, por un costo estimado de 3420 millones de dólares”, se lee en la comunicación.

La presidenta Dina Boluarte aseguró en su discurso de julio de 2025 la compra de una flota para la FAP. (Foto: Presidencia)

AVANCES

A través de una nota de prensa, se informó que la certificación correspondiente ya fue emitida y que el Congreso estadounidense fue notificado acerca de la posible transacción.

El paquete propuesto para el Perú incluiría 10 aviones F-16C y dos F-16D Block 70, 14 motores F110-GE-129, 12 misiles aire-aire AIM-120C-8, 52 lanzadores LAU-129, 12 cañones M61A1, entre otros sistemas.

El anuncio que hizo la agencia estadounidense ocurre en medio del proceso de adquisición que emprendió la gestión de la presidenta Dina Boluarte con la intención de renovar la flota de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Cabe precisar que Estados Unidos no es el único postor para la compra de los aviones del modelo F – 16M, sino que existe la posibilidad de una compra del modelo Dassault Rafale de Francia y Saab Gripen E de Suecia.