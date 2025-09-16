Este martes, la presidenta Dina Boluarte presentó a la Mesa Directiva del Congreso una solicitud de autorización para viajar a Estados Unidos con el fin de participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Tal como se preveía, la solicitud de la mandataria despertó posturas divididas. Un ejemplo de ello fue la congresista Ruth Luque, quien se pronunció de inmediato manifestando su absoluto rechazo a la propuesta.

Mediante sus redes sociales, la parlamentaria advirtió que el país atraviesa múltiples problemas pendientes de resolver, por lo que consideró inoportuno que la mandataria intente viajar al extranjero. Asimismo, cuestionó las normas que Boluarte ha venido respaldando y recalcó que, por estas razones, su respuesta será categóricamente negativa.

“Dina Boluarte quiere volver a viajar entre el 21 al 25 de setiembre. Un gobierno que ha despreciado la vida de las personas, busca desaparecer el Ministerio de la Mujer y que respaldó la ley Antiforestal y la ley Chlimper busca nuevamente hacer gala de su soberbia y el desprecio a los derechos humanos. Le volveremos a decir que no”, señaló.

Mediante un oficio dirigido al presidente del Congreso, José Enrique Jeri, la presidenta Dina Boluarte solicitó autorización para ausentarse del territorio nacional entre el 21 y el 25 de septiembre.

El documento precisa que la mandataria participará en las principales actividades de la Semana de Alto Nivel del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizarán en Nueva York los días 22, 23 y 24.

En el oficio se invoca el inciso 9 del artículo 102 de la Constitución Política y el artículo 8-A de la Ley N.º 29158, que establecen el procedimiento para autorizar la salida temporal del país de la presidenta de la República.

