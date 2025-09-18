El Pleno del Congreso aprobó este miércoles 17 de setiembre el dictamen que autoriza el retiro extraordinario de los fondos de los afiliados al sistema privado de pensiones de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Se trata del octavo retiro de los fondos de las AFP que fue aprobado por mayoría con (116 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones). Asimismo, el dictamen fue exonerado de segunda votación.
Más temprano, el dictamen había sido aprobado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso.
La iniciativa también permite el retiro del 95 % de la Cuenta Individual de Capitalización (CIC), para las personas mayores de 65 años sin discriminación de edad; así como la derogatoria de la obligación del pago de aportes por parte de los trabajadores independientes.
La propuesta acumula los proyectos de ley 9002/2024-CR, 9003/2024-CR, 9024/2024-CR, 9103/2024-CR, 9499/2024-CR, 9571/2024-CR, 10153/2024-CR, entre otros.
Plazo para solicitar el retiro AFP
El presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores (FP), indicó que la norma establece que todos los afiliados, sin excepción, podrán acceder al retiro facultativo de sus fondos, siempre que lo soliciten dentro de un plazo de 90 días.
¿Cómo y cuándo se depositará?
El desembolso se realizará en armadas de hasta 1 UIT cada 30 días. Asimismo, se mantiene la intangibilidad de los recursos, salvo por demandas de alimentos que podrán alcanzar hasta un 30%.
