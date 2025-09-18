El comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, pidió al Poder Judicial dejar sin efecto la resolución que lo suspende preventivamente de su cargo por 18 meses, en el marco de la investigación fiscal del caso conocido como “Policías Albañiles”.

Mediante su defensa, Zanabria presentó el 16 de septiembre un recurso de apelación contra la resolución dictada el 12 de septiembre por la jueza penal de Arequipa, Janet Lastra, quien ordenó su suspensión en el cargo de Comandante General de la PNP por 18 meses por la investigación en curso.

La jueza Janet Lastra, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, resolvió el 16 de septiembre conceder la apelación presentada, aunque “sin efecto suspensivo”, y remitirla a la Sala Penal de Apelaciones de la región, que deberá convocar a una audiencia con las partes para evaluar el recurso y emitir una decisión en los próximos días.

En relación con la solicitud de aclaración presentada por la defensa de Víctor Zanabria, la jueza Janet Lastra indicó que este punto fue atendido en una resolución previa, que su despacho notificó el pasado 15 de septiembre.

Según sostiene la Fiscalía, los hechos se remontan al año 2020, época en la que Zanabria ocupaba el cargo de jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa. Seis suboficiales denunciaron entonces que fueron forzados a ejecutar trabajos de albañilería dentro de dependencias policiales en horas de servicio de patrullaje.

El comandante general de la PNP afronta una investigación fiscal por presunto delito de peculado en agravio del Estado en el marco de este caso.