El juez Walther Huayllani Choquepuma, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, dispuso la libertad inmediata de Andrés Hurtado por vencimiento del plazo de la prisión preventiva en el caso de tráfico de influencias, “siempre que no pese en su contra mandato de detención vigente, sentencia pendiente de cumplimiento u orden de captura emitida por autoridad nacional o internacional”.

Como se recuerda, en esta investigación se acusa al exconductor de televisión de haber asegurado al futbolista Roberto Siucho Neira que tenía influencias en la Superintendencia Nacional de Migraciones, ofreciéndose a interceder para agilizar el trámite de renuncia a la nacionalidad peruana iniciado el 19 de diciembre de 2019, a cambio de la promesa de beneficios personales.

En ese sentido, el juez impuso a Hurtado una serie de restricciones con el fin de asegurar su permanencia y cumplimiento dentro del proceso:

La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, de no concurrir a determinados lugares, y de presentarse a la autoridad el último día hábil de cada mes para su respectivo control biométrico.

El deber de comunicar al juzgado su desplazamiento previo a las ciudades del interior del país o al extranjero, cumpliendo las reglas previstas en el artículo 288.2 del NCPP.

La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no afecte el derecho de defensa.