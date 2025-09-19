Andrés Hurtado permanecerá en el penal de Lurigancho pese al vencimiento de la prisión preventiva que pesaba en su contra por presunto tráfico de influencias.

Cabe precisar que el exconductor de televisión afronta actualmente dos órdenes de prisión preventiva. La primera le fue impuesta a fines de octubre de 2024, en el marco del proceso principal en su contra por un presunto caso de tráfico de influencias.

Aunque se dispuso su liberación inmediata por el vencimiento de una de las prisiones preventivas dictadas en su contra, Hurtado continúa recluido, dado que aún pesa sobre él una segunda orden vigente. Así lo explicó su abogado, Elio Riera, en diálogo con Exitosa, donde aseguró: “Mi patrocinado no ha cometido ningún delito y, sin duda, en la etapa judicial vamos a demostrar su inocencia”.

El letrado explicó que su defendido aún enfrenta otro requerimiento: “Tiene otro requerimiento, como es de público conocimiento por el caso Siucho. En efecto, existe otro pronunciamiento por el cual se dictó una prisión preventiva siguiendo más o menos los mismos parámetros, pero consideramos que ese pronunciamiento tendrá que ser revertido, ya existiendo este antecedente tan favorable”.

En ese sentido, Riera dijo que Hurtado no puede ser liberado de prisión, debido al caso Siucho aún sigue vigente.

“No se puede porque recordemos que esta prisión preventiva ordena la inmediata liberación, siempre y cuando no exista otro mandato (...) Aunque quedan 6 meses aproximadamente, para que acabe esa prisión preventiva. Sin embargo, existe ya un incidente donde se va a discutir su libertad, donde hemos pedido la cesación de prisión preventiva”, añadió.

PJ ordenó liberación de Andrés Hurtado, pero seguirá en cárcel al mantener segunda restricción por otra investigación

El Poder Judicial ordenó la libertad inmediata de Andrés Hurtado por vencimiento del plazo de la prisión preventiva en el caso de tráfico de influencias, “siempre que no pese en su contra mandato de detención vigente, sentencia pendiente de cumplimiento u orden de captura emitida por autoridad nacional o internacional”.

Así lo resolvió el juez Walther Huayllani Choquepuma, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, al declarar vencido el plazo de la prisión preventiva.

“Ordena la inmediata libertad del ciudadano Andrés Avelino Hurtado Grados por vencimiento del mandato de prisión preventiva siempre que en su contra no obre mandato de detención vigente, cumplimiento de sentencia pendiente u orden de ubicación y captura dictada por autoridad nacional o internacional”, se lee en la medida judicial emitida el 18 de setiembre.

Como se recuerda, en esta investigación se acusa al exconductor de televisión de haber asegurado al futbolista Roberto Siucho Neira que tenía influencias en la Superintendencia Nacional de Migraciones, ofreciéndose a interceder para agilizar el trámite de renuncia a la nacionalidad peruana iniciado el 19 de diciembre de 2019, a cambio de la promesa de beneficios personales.

En ese sentido, el juez impuso a Hurtado una serie de restricciones con el fin de asegurar su permanencia y cumplimiento dentro del proceso:

La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, de no concurrir a determinados lugares, y de presentarse a la autoridad el último día hábil de cada mes para su respectivo control biométrico.

El deber de comunicar al juzgado su desplazamiento previo a las ciudades del interior del país o al extranjero, cumpliendo las reglas previstas en el artículo 288.2 del NCPP.

La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no afecte el derecho de defensa.

Cabe mencionar que Andrés Hurtado seguirá en cárcel al mantener segunda restricción por otra investigación por tráfico de influencias y lavado de activos, por un caso vinculado a presuntas coordinaciones con la fiscal Elizabeth Peralta en favor del empresario Javier Miu Lei.

De acuerdo con la investigación, habría actuado como intermediario para gestionar la devolución de lingotes de oro incautados, a cambio de un soborno estimado en un millón de dólares.

Por dicho caso, el 2 de octubre de 2024, el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el exconductor de televisión, mientras que la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei afrontan comparecencia con restricciones.