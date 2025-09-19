Delia Espinoza ofreció esta mañana una conferencia de prensa luego de no presentarse a la audiencia pública de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en la que se evaluaba su posible suspensión por seis meses.

Desde la sede del Ministerio Público, la fiscal de la Nación aseguró que su decisión no significa que eluda el proceso.

“En mis 30 años de experiencia, siempre he enfrentado la delincuencia. Una de las cosas que caracteriza a la gente que comete delitos o que está investigada es atacar, lo comprendemos”, señaló.

Luego continuó con: “hemos brindado el tiempo, el espacio necesario a la JNJ para que procedan a responder a los diversos recursos escritos que hemos presentado en estricto ejercicio del derecho a la defensa en un procedimiento que, desde su inicio, está totalmente plagado de ilegalidades e inconstitucionalidades. Lamentablemente, los señores de la JNJ, faltando el respeto al debido proceso que se me ha iniciado y que debería tener esa característica, no nos han respondido. Yo he estado consultado y mi defensa me confirmó que no había ninguna notificación”.

La magistrada resaltó que, “de manera exprés”, el pleno de la JNJ pretendería “sacarla” del cargo, “de manera inconstitucional”, en las próximas horas. Además, cuestionó que el proceso esté a cargo de magistrados que, según dijo, tienen un conflicto de interés.

Espinoza señaló que “no hay un juego limpio” en la JNJ y advirtió que los magistrados estarían cometiendo delitos como “avocamiento indebido, abuso de autoridad y prevaricato”.

“Si hoy se concreta lo que tanto se ha anunciado, simplemente ya va a ser prácticamente un sometimiento del Ministerio Público en manos de la JNJ y eso no está bien, porque los dos somos igualmente autónomos, y eso después puede traer consecuencias sobre el Poder Judicial”, remarcó.

Delia Espinoza, fiscal de la Nación: En mis 30 años de experiencia, siempre he enfrentado la delincuencia. Una de las cosas que caracteriza a la gente que comete delitos o que está investigada es atacar, lo comprendemos



Delia Espinoza no asiste a audiencia de la JNJ

Hoy se iba a desarrollar la audiencia pública de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en la que se evalúa la suspensión por seis meses de Delia Espinoza, fiscal de la Nación.

El expediente señala que Espinoza no ejecutó en el plazo correspondiente la resolución que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema titular, lo que fue calificado como una posible infracción muy grave a la Ley de la Carrera Fiscal.

Sin embargo, Delia Espinoza anunció que no se presentará a esta audiencia y, en cambio, convocó a una conferencia de prensa a las 10:15 a. m. en la sede principal del Ministerio Público, ubicada en la avenida Abancay, Cercado de Lima.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ofrecerá un pronunciamiento en breve



