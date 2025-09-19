El conductor de televisión Andrés Hurtado es trasladado a la sede de la Diviac. Recientemente, el Poder Judicial le dictó nueve meses de prisión preventiva, por la investigación que se le sigue por tráfico de influencias.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que no procederá la excarcelación de Andrés Hurtado Grados, conocido como “Chibolín”, pese a la orden emitida por el Poder Judicial.

La institución señaló que la resolución judicial llegó por la plataforma virtual, pero al verificar la situación del interno detectaron que existe un mandato de detención vigente dictado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

“En este momento no procede la excarcelación de Andrés Hurtado Grados porque mantiene un proceso judicial con orden de detención”, se lee en el comunicado de la INPE.

El organismo penitenciario remarcó que actúa conforme a la normativa y que la prisión preventiva que pesa sobre el interno impide su liberación. Hurtado Grados continúa investigado por presuntos actos de corrupción en distintos procesos judiciales.

