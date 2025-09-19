El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que no procederá la excarcelación de Andrés Hurtado Grados, conocido como “Chibolín”, pese a la orden emitida por el Poder Judicial.

La institución señaló que la resolución judicial llegó por la plataforma virtual, pero al verificar la situación del interno detectaron que existe un mandato de detención vigente dictado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

“En este momento no procede la excarcelación de Andrés Hurtado Grados porque mantiene un proceso judicial con orden de detención”, se lee en el comunicado de la INPE.

El organismo penitenciario remarcó que actúa conforme a la normativa y que la prisión preventiva que pesa sobre el interno impide su liberación. Hurtado Grados continúa investigado por presuntos actos de corrupción en distintos procesos judiciales.

🔴#ÚLTIMO | El INPE informa que el día de hoy, se ha recepcionado por la Plataforma Virtual de Resoluciones Judiciales, la orden de excarcelación del interno Andrés Hurtado Grados, dispuesta por el Poder Judicial. pic.twitter.com/KQzVPr57KH — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) September 19, 2025