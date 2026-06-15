El proceso de admisión de pregrado 2026 (I y II) de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA) establece que para su sede Chincha contarán con 340 vacantes ordinarias. La oferta educativa es para las carreras de Administración, Negocios Internacionales, Contabilidad, Ingeniería Civil, Derecho y también Ingeniería de Sistemas.

Educación superior

Washington Sotelo Luna, vicegobernador regional de Ica, manifestó que la casa superior mediante Resolución Rectoral N°862-R-UNICA-2026, aprobó las vacantes por cada facultad. “Esta es una oportunidad para que nuestros jóvenes que terminan el colegio puedan seguir sus estudios superiores en una universidad pública sin salir de Chincha”, señaló.

De acuerdo con la información oficial las vacantes, en este año, se dividen en 60% para admisión y 40% para Cepu. Asimismo, cinco de las carreras antes mencionadas tendrán 30 vacantes para el proceso de admisión I y otras 30 para el proceso II, con excepción de Ingeniería Civil que contará con 20 vacantes por cada convocatoria para estudiantes.

Sotelo agregó que con apoyo del gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, se consiguió la adenda que permite la permanencia de la UNICA en la provincia de Chincha por 10 años, teniendo como local para enseñanza el colegio Rubén Martínez Puicón, ubicado en Pueblo Nuevo. “Son 10 años para que los jóvenes puedan estudiar sin ninguna preocupación y esperamos que las próximas autoridades repliquen lo que se está dejando”, acotó.

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