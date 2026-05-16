El rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNICA), Dante Calderón Huamaní, reafirmó el compromiso de descentralizar la educación. Una de las provincias favorecidas es Chincha, donde habrá enseñanza superior en seis carreras profesionales. La formación superior de los jóvenes será en las instalaciones del colegio Rubén Martínez Puicon, ubicado en el jr. San Martín de Porres del distrito de Pueblo Nuevo.

Carreras profesionales

Calderón Huamaní ayer estuvo en Chincha, acompañado del gobernador (e) Washington Sotelo Luna y algunos de los decanos de las facultades que están próximas a brindar educación a la juventud chinchana. El rector anunció que en julio será el primer examen de admisión en la sede local, teniendo carreras como Contabilidad, Ingeniería de Sistemas, Derecho, Ingeniería Civil, Administración, y para la facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales.

A su turno, Sotelo Luna, manifestó que traer la UNICA a Chincha no ha sido fácil y que en el camino han encontrado oposición de interés privados y en la misma sede regional. “Hemos tenido obstáculos, pero no de las autoridades educativas universitarias, ni del gobernador (Jorge Hurtado) y debo decirlo hay personas que no quieren que la educación pública gratuita se descentralice, hay muchos intereses de universidades privadas y de personas en la misma región que pretendían anular este convenio. Hoy (ayer) estamos en Chincha para reafirmar el convenio para que la educación superior sea una realidad”, precisó Sotelo.

Cabe mencionar que el Consejo Universitario sesionará en los próximos días para disponer de las vacantes que tendrá la sede Chincha tanto para los estudiantes que vienen del CEPU, como para el examen de admisión.

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