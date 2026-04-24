La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA) y sus programas de pregrado, posgrado y el Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) permanecerán por 10 años en la provincia de Chincha. El acuerdo forma parte del convenio específico de cooperación interinstitucional con fines educativos suscritos por el rector Dante Calderón Huamaní y los titulares de la DRE Ica y la UGEL Chincha.

Compromiso educativo

El 23 de febrero estas tres instituciones firmaron el convenio con el objetivo de otorgar a favor de la UNICA, ambientes de la infraestructura de la I. E. “Rubén Martínez Puicón”, ubicada en el distrito de Pueblo Nuevo. La finalidad es que este local escolar sea utilizado para que la universidad imparta enseñanza a los jóvenes chinchanos que buscan alcanzar una carrera profesional.

Durante la imposición de las rúbricas se requirió ampliar el plazo para que la casa superior de estudios permanezca en Chincha. En efecto esto acaba de concretarse con la ampliación del convenio. “Son 10 años que están asegurados para que la universidad este en Chincha, lo que va permitir que los jóvenes concluyan su carrera, obtengan su título universitario y hasta podrán seguir un posgrado”, señaló el vicegobernador Washington Sotelo.

La autoridad regional refirió que ya está en funcionamiento el CEPU. “Los jóvenes que concluyeron secundaria están preparándose en el centro de estudios para postular en el próximo examen de admisión”, acotó. Sotelo dijo que la extensión del convenio específico forma parte de la gestión del gobernador Jorge hurtado, con el que facilita la educación superior para que “los estudiantes reciban educación de calidad sin salir de Chincha”.

Como parte de los compromisos, la UNICA podrá hacer uso del “Rubén Martínez Puicón” de lunes a domingo. El empleo del inmueble es exclusivamente para fines académicos pactados. De lunes a viernes son para las actividades (académicas y administrativas) que demanda el CEPU y también para el pregrado cuando se inicie la convocatoria. Mientras que los sábados y domingos seguirán las labores educativas con el posgrado cuando esta se convoque.

EL DATO: La oferta educativa de la San Luis Gonzaga de Ica para los jóvenes de la provincia de Chincha serán cinco carreras profesionales, entre las que podrían figurar Contabilidad, Ingeniería de Sistemas, Administración y otras.

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