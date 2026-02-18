En el marco de su 65° aniversario institucional, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNICA) presentó el libro “Del pueblo para el pueblo. Historia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, en imágenes”, una obra que reconstruye el origen y la transformación reciente de la casa superior de estudios iqueña.

Rigor académico

La actividad se desarrolló en el auditorio Raúl Porras Barrenechea, con la participación del vicerrector académico, José Rojas, decanos de facultades, docentes y estudiantes.

El libro, tiene como autores al Dr. Jesús Cabel Moscoso y la magíster Esmeralda Chalco Palomino. Según explicó Cabel, la obra recoge antecedentes bibliográficos clave y los contrasta con nuevas fuentes documentales.

“En el año 1962 apareció un libro escrito por el abogado Carlos Luján Castillo, que indicaba lo que vivió esta universidad para institucionalizarse. Luego, en el 2000, publiqué ‘Universidad Nacional San Luis Gonzaga, la creación heroica de mi pueblo’, cuando la universidad estaba intervenida”, recordó.

El autor también mencionó los aportes posteriores de Luis Cordalupo y del magíster Juan Nimio Antezana Gallegos. Sin embargo, señaló que era necesario actualizar y sistematizar la información. “Quince años después, en conjunto con la magíster Esmeralda Chalco, hemos reactivado todos los conceptos y datos para ajustarnos de una manera académica y contar lo que la universidad es y cómo surgió. Queríamos una historia real, con datos fidedignos y fuentes claras”, afirmó.

Sobre el enfoque de la publicación, añadió: “Eso es ‘Del pueblo para el pueblo’: la historia de la Universidad San Luis Gonzaga en imágenes, pero también con documentos que respaldan cada etapa”.

Identidad universitaria

Por su parte, la magíster Esmeralda Chalco subrayó el componente identitario del libro. “Presentamos una importante obra que va a recordarnos ese sentimiento tan importante que es ser sanluisano. Este libro recoge la historia de nuestra alma mater, se trata de la memoria viva de una institución”, sostuvo.

Chalco Palomino detalló que la publicación aborda el proceso de funcionamiento institucional, los desafíos internos y las decisiones estratégicas asumidas a lo largo de seis décadas. “El libro recorre los desafíos, las decisiones estratégicas y el liderazgo de los rectores que asumieron la responsabilidad de conducirla”, precisó.

La autora también hizo referencia al episodio más crítico de los últimos años: el proceso de licenciamiento institucional. “Cómo no recordar aquel momento en que se anunció que no logramos el licenciamiento y se cerraron las puertas de la universidad. Fue uno de los momentos más duros para nuestra comunidad”, expresó.

No obstante, destacó el desenlace del proceso. “Luego logramos el licenciamiento con las condiciones más exigentes, bajo el modelo 1.5, en enero de 2022. Ese logro también forma parte de esta historia y demuestra la capacidad de recuperación de nuestra universidad”, añadió.

