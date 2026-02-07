En el marco de las celebraciones por el 65.º aniversario de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, se realizó la presentación oficial de las 23 candidatas al Reinado UNICA 2026, en una jornada cargada de emoción, expectativa y orgullo universitario. El evento tuvo lugar en el Auditorio Raúl Porras Barrenechea y congregó a autoridades universitarias, estudiantes y miembros de la comunidad académica.

Formación profesional

La ceremonia contó con la presencia del rector de la UNICA, Dr. Dante Fermín Calderón Huamani; el vicerrector académico, Dr. José Ernesto Rojas Campos; y la vicerrectora de Investigación, Dra. Cecilia Paquita Uribe Quiroz, quienes destacaron el valor de estas actividades como espacios de integración y celebración de la identidad universitaria.

Desde el inicio, el ambiente estuvo marcado por la emoción y el aplauso constante del público. Una a una, las jóvenes representantes de las distintas facultades hicieron su ingreso al escenario, reflejando seguridad, ilusión y compromiso.

Las aspirantes al título de Reina de la UNICA 2026 representan a todas las áreas del conocimiento. Desde la Facultad de Administración participa Yahely Guadalupe Pérez Mendoza; por Agronomía, Rosa Camila Gamero Ñahui; por Arquitectura, Jennifer Yunnet Córdova Zárate; y por la Facultad de Ciencias, María José Zapata Siancas. Asimismo, Ciencias Biológicas está representada por Thaira Denisse Munive Castillo, mientras que la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología tiene como candidata a Daniela Cristina Alfonso Andrade.

También forman parte del certamen Lia Yadira Alvarado Rejas, representante de Ciencias de la Educación y Humanidades; Leymi Ysabel Misaico Llauca, por Ciencias Económicas y Negocios Internacionales; Lucía Del Carmen Camila Janto Quincho, de la Facultad de Derecho y Ciencia Política; y Daniela López Córdova, representante de Contabilidad. A ellas se suman Patricia Karoline Acosta Molina, de Enfermería, y Lidia Luciana Condori Neyra, por Farmacia y Bioquímica.

En el grupo de candidatas de las facultades de ingeniería participan Ariadna Amely Raya Jurado, por Ingeniería Civil; María Fernanda Félix Ramírez, de Ingeniería Ambiental y Sanitaria; Nallely Camila Cancho Barillas, representante de Ingeniería de Sistemas; Talia Nadine Pacompia Aragón, por Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica; Celeste María Cuadros Toledo, de Ingeniería Pesquera y de Alimentos; y Ximena Alejandra Rodríguez Rosas, por Ingeniería Química y Petroquímica.

Las facultades de ciencias de la salud también están representadas en este certamen. Medicina Humana participa con Jaqueline Del Rosario Alonzo Cordero; Medicina Veterinaria y Zootecnia con Morgane Isabelle Medina Díaz; Odontología con Beatriz Sthefany Pasache Carhuayo; Obstetricia con Fernanda Lucía Paredes Ramos; y Psicología con Naori Juliet Quispe Chipana, completando así la lista de las 23 candidatas que forman parte de esta edición del reinado universitario.

Durante la actividad, el Comité Organizador del 65.º Aniversario, presidido por la Dra. Rosa Elvira Ruiz Reyes e integrado por la Dra. Susana Alvarado Alfaro, la Dra. Leslie Marielly Felices Vizarreta, la Dra. Carmen Selene Pineda Morán, la Lic. Gaby Filomena Aparcana García y la Tec. Helen Lissette Rupire Mendoza, presentó el programa oficial de actividades conmemorativas, el cual se desarrollará del 6 al 18 de febrero de 2026.

Entre las actividades más destacadas figura la elección y coronación de la Reina de la UNICA, programada para el 12 de febrero a las 4:00 de la tarde en el Polideportivo Modesto León Piedra.

El programa incluye además el tradicional pasacalle estudiantil, el desfile institucional en la Plaza de Armas de Ica, campañas médicas, conferencias académicas, la presentación del libro “Del pueblo para el pueblo. Historia de la Universidad Nacional ‘San Luis Gonzaga’ en imágenes”, la inauguración de la obra de la Facultad de Ingeniería Civil y la esperada verbena serenata.

Las celebraciones concluirán el 18 de febrero con una retreta y misa en la Iglesia Santiago de Luren, seguida de la ceremonia central de aniversario en el Auditorio Raúl Porras Barrenechea y un almuerzo de camaradería.

VIDEO RECOMENDADO