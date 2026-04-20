El Gobierno Regional de Ica continúa con la expansión de su programa de alfabetización dirigido a adultos mayores, el cual ha sido implementado recientemente en la provincia de Chincha, donde un grupo de 15 participantes ha iniciado sus estudios básicos como parte de esta iniciativa social.

Educación inclusiva

El programa, que previamente tuvo su lanzamiento en la provincia de Nasca, forma parte de una estrategia de descentralización educativa impulsada en coordinación con el programa COREPAM, la Dirección Regional de Educación de Ica (DRE Ica) y las municipalidades provinciales, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación en distintos puntos de la región.

Según información institucional, esta intervención busca garantizar el derecho a la educación sin límite de edad, permitiendo que personas adultas mayores puedan iniciar o culminar su formación básica, fortaleciendo así sus capacidades personales y sociales.

En Chincha, los beneficiarios vienen participando en sesiones educativas orientadas a la lectura, escritura y habilidades básicas, en un entorno que busca ser inclusivo y adaptado a sus necesidades. De acuerdo con los responsables del programa, esta experiencia no solo tiene un componente académico, sino también un impacto emocional significativo en los participantes.

“Este tipo de programas permite que los adultos mayores recuperen la oportunidad de aprender y cumplir metas que quedaron pendientes”, señalaron desde la organización del proyecto, destacando el enfoque de bienestar social de la iniciativa.

Del mismo modo, se dio inicio al taller de alfabetización dirigido a adultos mayores en la provincia de Pisco, una iniciativa orientada a brindar nuevas oportunidades educativas y mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

Uno de los casos más representativos es el de Emiliana Tucta Ccaulla, una mujer de 83 años que ha decidido retomar su formación académica con el respaldo de sus familiares. Su historia refleja el esfuerzo, la motivación y el deseo de superación que caracteriza a los participantes de este programa.

En total, más de 15 adultos mayores volverán a las aulas para iniciar o continuar su proceso educativo, con el objetivo de culminar el nivel básico. Durante este periodo, contarán con el acompañamiento permanente de docentes capacitados, así como del personal de la municipalidad, quienes brindarán orientación y seguimiento para asegurar su permanencia y avance en el taller.

La iniciativa no solo apunta a la enseñanza de la lectura y escritura, sino también al fortalecimiento de la autoestima, la integración social y la participación activa de los adultos mayores en sus comunidades.

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