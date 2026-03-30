El Consejo Regional para las Personas Adultas Mayores (Corepam), en coordinación con la Municipalidad Distrital de Santiago y la Dirección de Educación de Ica, dio inicio a un nuevo ciclo del taller de alfabetización destinado a más de 20 adultos mayores del distrito.

Inclusión social

El programa, que fue inaugurado el año pasado, busca brindar a los participantes herramientas básicas de lectura y escritura, promoviendo su inclusión social y el desarrollo personal.

Tras la gestión de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica y el trabajo conjunto con Corepam y sus aliados estratégicos, los adultos mayores del distrito continuarán recibiendo clases durante este 2026, fortaleciendo así sus capacidades y fomentando su participación activa en la comunidad.

“El taller es un ejemplo del compromiso regional por garantizar oportunidades de aprendizaje y desarrollo integral para la población adulta mayor, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y autoestima”, se indicó

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