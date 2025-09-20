El Poder Judicial informó que este martes 23 de setiembre se iniciará el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, acusada de asociación ilícita, colusión, cohecho y lavado de activos.

La audiencia se desarrollará de manera presencial en la sede del edificio Carlos Zavala desde las 9:00 a. m. y estará a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.

La Fiscalía imputa a Susana Villarán de presuntamente haber recibido más de 11 millones de dólares de las constructoras Odebrecht y OAS para financiar sus campañas políticas de 2013 y 2014, a cambio de concesiones en proyectos como Línea Amarilla, Rutas de Lima y la Vía Expresa Sur. Por estos hechos, el Ministerio Público ha solicitado 29 años de prisión.

El tribunal encargado está conformado por los jueces Nayko Techy Coronado Salazar, Max Oliver Vengoa Valdiglesias y Wilmer Roy Quispe Umasi. Además de Susana Villarán, serán juzgados otros 20 acusados, entre ellos exfuncionarios de su gestión como Domingo Arzubialde, señalados por delitos similares.

El proceso también involucra a entidades jurídicas y terceros civilmente responsables. La Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht participa como actor civil, en representación del Estado, para exigir reparaciones económicas por los presuntos perjuicios ocasionados.

