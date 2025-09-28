El cuadro de Carlos A. Mannucci goleó 3-0 a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), en el Complejo UPAO de Trujillo, y terminó en la cuarta casilla del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.

Las dirigidas por Luis “Pompo” Cordero se fueron al descanso con el marcador arriba, a través de los tantos de Diana Cadena y Maribel Portillo. En la segunda mitad, la ariete Azucena Daga cerró la goleada.

Las tricolores volverán a chocar en cuartos de final ante UNSAAC y por el hecho de haber terminado en la cuarta casilla escogerán la localía para definir su pase a la semifinal.

De ganar esta llave, las trujillanas se enfrentarían a Alianza Lima que terminó como líder del Clausura.