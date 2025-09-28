El Club Amigos de la PNP Casimiro Cuadros tiene pie y medio en los cuartos de final de la Zona Sur de la Copa Perú, tras golear por 6 a 0 a Señor de Quinuapata de Ayacucho en el estadio La Tomilla de Cayma, donde el cuadro policial no era local desde las primeras fases de la etapa provincial.

El encuentro inició con total manejo del cuadro arequipeño que durante todo el partido ganó en el juego aéreo, precisamente, a través de un saque de esquina a los 9 minutos Eder Fernández colocó el primer tanto, solo 4 minutos más tarde, nuevamente un córner encontró la cabeza de Kevin Laura quien asistió a Dorian Polar para decretar el segundo tanto.

Cada tiro de esquina a favor de los locales era una ocasión de peligro para los ayacuchanos que no supieron reponerse a este golpe. A los 22 minutos, un centro de Andy Polar desde la banda izquierda encontró solo a Laura, colocando el tercer tanto.

A los 33, Laura nuevamente ampliaría la ventaja con una volea dentro del área, tras una serie de rebotes de un tiro de esquina. Con cuatro goles de ventaja culminó el primer tiempo.

GOLEADA

En la segunda mitad, Andy Polar probó con la zurda desde fuera del área, dejando parado al guardameta ayacuchano y poniendo el quinto del partido. De esta manera, el arequipeño se convertía en la figura del encuentro con 2 asistencias y 1 gol.

El último gol del compromiso lo convirtió José Merino a los 71 minutos, tras aprovechar una pésima salida del arquero de Señor de Quinuapata, quien solo vio como Merino se iba solo al arco para sellar la goleada.

LA VUELTA

El partido de vuelta se jugará la próxima semana, posiblemente en el estadio Las Américas de Ayacuho.