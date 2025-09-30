Destacados resultados obtuvieron los niños y jóvenes de la Omaped de la Municipalidad de Piura, en las Olimpiadas Especiales Regionales desarrolladas en la ciudad de Chulucanas.

Los atletas a pesar de su discapacidad participaron en las disciplinas de natación, bochas, atletismo, fútbol 5 y gimnasia rítmica. Ellos al final subieron al podio, demostrando su talento y espíritu competitivo.

PUEDES VER: Copa Perú: Estudiantes de Chancay saca la cara por Piura en la etapa nacional

CLASIFICADOS

Gracias a las medallas de oro y plata alcanzadas varios atletas clasificaron a las Olimpiadas Especiales Nacionales que se realizarán en noviembre en la ciudad de Chimbote.

Entre los clasificados figuran Mafer Luhana Moya Manrique (gimnasia rítmica); Henry Cardoza Gil y Jennifer Rivera Hernández (en bochas); Rodolfo Daniel Gómez Sánchez (natación); y Tatiana María Espinoza Nima en atletismo.

La comuna piurana reafirma su compromiso de seguir impulsando la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las personas con discapacidad, promoviendo el deporte y espacios que fortalezcan una sociedad más justa y solidaria.