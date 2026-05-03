El Gobierno Regional de Arequipa asumió el año pasado dos compromisos con la Policía Nacional del Perú para concluir los proyectos a cargo del Ministerio de Interior (Minister); el primero de ellos era el Laboratorio de Criminalística y el otro la construcción de la línea de conducción de agua de la Escuela Técnico Superior en La Joya; no obstante, ambos aún no entran a fase de ejecución de obras.

LABORATORIO

El 30 de abril el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, recibió la visita del director de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional, general Carlos Vargas Mormontoy, donde se informó que el proyecto recién pasará al Consejo Regional de Arequipa para su priorización bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OXI), a pesar de contar ya con una cartera extensa de más de 40 proyectos priorizados y sin ejecutar, datos que se encuentran registrados en ProInversión.

Aunque el proyecto pertenece a la Oficina de Obras de la Oficina General de Infraestructura (OGI) del Mininter, en octubre del año pasado, tras la asunción en el mando de la PNP del general Óscar Arriola, se pactó un convenio para que la Región sea el coejecutor de la obra que registra solo un avance físico del 44 %. Este convenio se firmó formalmente recién hacia mediados de diciembre.

En aquel momento, el Gobierno Regional tenía claro que la única modalidad de ejecución era OXI, dado que el presupuesto para el año en curso fue aprobado semanas atrás por el Congreso de la República.

Actualmente, el proyecto demandaría una inversión 32.7 millones de soles, pese a que el expediente técnico de saldo de obra aprobado en agosto del año pasado daba cuenta de una partida presupuestal de 31.7 millones de soles. Este expediente también estará sujeto a evaluación una vez el proceso de selección tenga una empresa a cargo.

ESCUELA DE LA PNP EN LA JOYA

La ampliación y mejoramiento de la Escuela Técnico Superior PNP en el distrito de La Joya figura actualmente como una obra paralizada, también a cargo de la OGI del Mininter. En este caso, la Región no es el coejecutor del proyecto, sin embargo, se comprometió a ejecutar la línea de conducción de agua potable para la infraestructura.

Esta nueva conexión forma parte del proyecto de instalación de la planta de tratamiento y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y desagüe en La Joya Nueva, más conocido como la obra de agua para los 23 pueblos; el mismo se encuentra en etapa de liquidación y ha traído más de un dolor de cabeza a la actual gestión.

La inclusión de esta nueva línea se aprobó en noviembre del año pasado con un monto de 1.8 millones de soles y un plazo de ejecución de 105 días calendarios.

La convocatoria a la licitación pública recién se realizó el 9 de abril, y según el cronograma, la adjudicación de la buena pro debió darse el 29 de este mes; sin embargo, este paso continúa pendiente, después de recibir 6 observaciones y 9 consultas por parte de las empresas interesadas.

Este proyecto se encuentra actualmente con un avance físico del 68.5 % y valorizado a la fecha en 150.9 millones de soles, de los cuales ya se ejecutaron 103 millones, a falta de la adquisición de bienes y la ejecución de obras por parte del Mininter.

PROYECTO DE AGUA

La transferencia del proyecto de agua y desagüe para La Joya es un conflicto latente, dado que la población exige que sea traspasado a la municipalidad distrital, sin embargo, un Acuerdo Regional aprobado en el 2022 autorizó la transferencia del mismo a Sedapar, no obstante, este proceso recién inició este año.