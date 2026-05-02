Nancy Paucar M. arribó la mañana de este 1 de mayo a Arequipa procedente de la ciudad de Lima en un bus de la empresa de transportes Julsa; sin embargo, fue la única que no pudo retirarse del terminal terrestre por sus propios medios al perder la vida.

Una ambulancia de los bomberos se trasladó hasta el terminal para auxiliar a la pasajera, que fue trasladada hacia el hospital Honorio Delgado Espinoza.

La mujer ingresó a las 9 de la mañana, pero minutos después los médicos certificaron que la mujer había fallecido por causas que aún se desconocen.

La investigación ya está en manos de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias.