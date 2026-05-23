Una sentencia condenatoria de cadena perpetua recibió Maurino Carhuapoma, tras acreditarse su responsabilidad penal en el delito de violación sexual de menor de edad. Medida fue logrado por el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Huánuco, a través de la Fiscalía Provincial Mixta de Monzón, representada por el fiscal adjunto provincial, Miguel Mamani.

Los hechos se registraron a mediados del año 2006 en el distrito de Monzón, donde el investigado abusó sexualmente de la víctima de iniciales A.J.R.G., quien en ese momento tenía cuatro años de edad. Posteriormente, el agresor amenazó de muerte al menor para evitar que contara lo sucedido; sin embargo, tras recordar los hechos tiempo después, se interpuso la denuncia correspondiente que dio inicio a las investigaciones.

FISCALÍA LO DEJA SIN SALIDA

Durante el desarrollo de las etapas procesales, el despacho fiscal sustentó de manera idónea y objetiva los diferentes medios probatorios recabados, logrando demostrar la culpabilidad del imputado durante el juicio oral, donde se desvirtuó su presunción de inocencia mediante los exámenes periciales y actas de investigación.

Como resultado de la labor fiscal, se impuso al sentenciado la pena de cadena perpetua. Asimismo, se dictaminó su inhabilitación definitiva para ingresar o ejercer funciones en instituciones educativas, la obligatoriedad de someterse a un tratamiento terapéutico conforme a lo establecido en el Código Penal y el pago de S/ 20,000 por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada.