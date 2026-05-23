En el marco del cumplimiento de la normativa electoral y con el objetivo de garantizar el acceso oportuno de la ciudadanía a información relevante, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco realizó la publicación de los carteles de candidatos y de locales de votación correspondientes a la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026, programada para el próximo 7 de junio.

El jefe de la ODPE Huánuco, Vidal Montes, explicó que el cartel de candidatos contiene los nombres, símbolos y fotografías de las dos fórmulas presidenciales, tal como aparecerán en la cédula de sufragio. Precisó además que este material reproduce el diseño oficial de la cédula, la cual tendrá 21.00 cm de ancho por 15.00 cm de largo, facilitando así la identificación de las opciones de voto por parte de los electores.

Con respecto a los locales de votación, se informó que los carteles contienen la lista de instituciones educativas con sus respectivas mesas de sufragio y miembros de mesa. Esta información permitirá a los ciudadanos identificar su local con anticipación, evitando contratiempos el día de la jornada electoral.

SOLO UNA REASIGNACIÓN

Asimismo, señaló que en la ODPE Huánuco solo hubo una reasignación de local de votación donde los electores de Instituto Sabio Nacional Antúnez de Mayolo serán reasignados a la I.E Héroes de Jactay siendo la única modificación. En ese sentido, ahora se tiene 177 locales de votación y se mantiene 1 198 mesas de sufragio para atender a un total de 341 493 electores en la provincia de Ambo, Huánuco y Pachitea.

PLATAFORMA AL SERVICIO DE TODOS

Montes Mata recordó que la ONPE ha puesto a disposición de la ciudadanía la plataforma de consulta electoral (https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/), mediante la cual los electores pueden verificar su local y mesa de votación, dirección exacta y otros datos complementarios, como su ubicación dentro del padrón de mesa.

La publicación de los carteles se efectuó de manera simultánea en espacios de alta concurrencia, entre ellos comisarías, centros de salud y mercados de los distintos distritos comprendidos en la jurisdicción de la ODPE Huánuco, como parte de una estrategia de difusión orientada a acercar el proceso electoral a la ciudadanía.

DATO

En la región Huánuco, 656 mil 517 ciudadanos se encuentran habilitados para sufragar en 2 341 mesas de votación, las cuales serán instaladas en 400 locales distribuidos en 84 distritos y 152 centros poblados.