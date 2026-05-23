La Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios realizó un operativo inopinado en la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, donde se encontró propaganda política del partido político Podemos Perú, cuyos materiales fueron impresos con recursos del Estado, deteniendo a dos personas en flagrancia delictiva.

TRABAJO COORDINADO

El fiscal provincial Juan Cadillo Rosario y el fiscal adjunto provincial Víctor Aliaga Muñoz en coordinación con la Policía, ingresaron a la Gerencia Administración Tributaria, encontrando a Thalía V. E. (locadora) realizando cortes físicos de papel bond impresas con logotipos e imágenes alusivas al partido político Ppdemos Perú, bajo la inscripción a la provincia y a varios distritos. El material fue entregado por Ronald R. J. trabajador del Área de Subgerencia de Turismo de la municipalidad.

Asimismo, se verificó la computadora de la gerente de Administración Tributaria Joyse Mireya Ingaruca Ponce, hallando carpetas que contine archivos con lista de candidatos a distintas localidades, declaraciones juradas de candidatos, planes de gobierno y demás documentos relacionados al partido político. Procediendo a la incautación de 04 archivadores conteniendo documentos relacionados al partido político, material publicitario y un CPU.

INFORMACIÓN PROPAGANDÍSTICA EN EL ORDENADOR

Los representantes de la ley ingresaron a la Subgerencia de Turismo, al verificar la computadora de Ronald R. J. se halló varios archivos con información del partido político, y se procedió a la incautación del CPU, una impresora y material impreso.

Durante el día del 21 de mayo del 2026, diversas personas pertenecientes al partido PODEMOS habrían acudido a las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo a efectos coordinar, presentar documentación y suscribir alguna documentación, rellenando diversas documentos, formatos y declaraciones utilizando los ambientes de la entidad para fines particulares de un partido político.