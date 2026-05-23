Un incendio de grandes proporciones se registró en un almacén ubicado en la cuadra 2 del jirón Huancavelica, en el Cercado de Lima, provocando alarma entre vecinos y comerciantes de la zona.

Las llamas se elevaron varios metros sobre los techos y, hasta el momento, al menos tres viviendas habrían resultado afectadas por el fuego.

De acuerdo a un reporte de ATV, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú enfrentó dificultades para llegar al lugar debido al intenso tráfico vehicular y a la poca colaboración de conductores que no cedían el paso a las unidades de emergencia pese al uso de sirenas y luces encendidas .

Los bomberos acudían desde otra emergencia ocurrida en Ate Vitarte, donde combatieron un incendio de código 3 en una fábrica de plásticos con apoyo de 24 unidades. Aunque el siniestro fue controlado parcialmente, parte del personal permaneció en la zona mientras otras máquinas y efectivos fueron desplazados hacia el Centro de Lima con apoyo de compañías del Callao.

El comandante Luis Antonio Ponce explicó que las escalas telescópicas, necesarias para combatir el incendio desde la parte aérea, quedaron atrapadas en el congestionamiento vehicular, especialmente en el sector de Puente Nuevo. Además, indicó que aún no se ha determinado si el fuego se originó en una galería comercial o en varias viviendas.

Por su parte, el Ministerio de Salud informó que, a través del SAMU, se enviaron ambulancias y brigadas de intervención en emergencias y desastres para atender posibles afectados.

Se reporta un incendio en el Cercado de Lima. El Ministerio de Salud informó que brigadas de intervención en emergencias y desastres se desplazan a la zona



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Asimismo, precisó que los establecimientos de salud de Lima Centro permanecen en alerta para reforzar la atención médica ante cualquier eventualidad.

🔴 AHORA | Ante el reporte de un incendio en el Cercado de Lima; el Minsa, a través del SAMU, movilizó de inmediato una ambulancia para brindar atención a los afectados.



Asimismo, brigadas de intervención en emergencias y desastres, junto a profesionales de la salud de la… pic.twitter.com/kEVjt2Njvf — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 23, 2026