Un sujeto de 48 años fue detenido por agentes de la Comisaría de Huancayo tras ser acusado de sustraer útiles escolares de una tienda ubicada en La Ribera, en el distrito de Huancayo. Según la denuncia de la comerciante agraviada, las pérdidas acumuladas desde enero superarían los S/ 25 mil, luego de la desaparición constante de mercadería del almacén.

De acuerdo con la investigación policial, la propietaria revisó las cámaras de seguridad y descubrió que un hombre introducía un gancho artesanal por una ventana rota para sacar los productos del almacén durante la madrugada. La comerciante reconoció al sospechoso como hermanastro de la persona que le alquilaba el local y alertó de inmediato a la Policía.

Tras varias horas de vigilancia, agentes del Grupo Operativo de Inteligencia intervinieron a Jhon Williams Valentín Samaniego (48) en un inmueble del jirón Huamanmarca. En el lugar encontraron gran cantidad de útiles escolares presuntamente robados, además del gancho artesanal que habría sido utilizado para cometer el hurto. Parte de la mercadería recuperada fue valorizada en más de S/ 10 mil.

El detenido fue trasladado a la Sección de Investigación Criminal (Seincri) de Huancayo por el presunto delito de hurto agravado, mientras continúan las diligencias para determinar el total de productos sustraídos y esclarecer el caso.