Una delegación del Colegio Médico del Perú-Consejo Regional I La Libertad participa en el Congreso Internacional de Bioética CONÉTICA 2026, encuentro que reúne a especialistas nacionales e internacionales para abordar los principales desafíos éticos de la medicina contemporánea.

La comitiva está integrada por médicos de la región y directivos del Consejo Regional I La Libertad, entre ellos la Dra. Mercedes Ángeles, el Dr. Miguel Ramírez y el Dr. Miguel Casanova, quienes participan activamente en las jornadas académicas.

Durante la primera fecha se desarrollaron temas como Relación médico-paciente, Fundamentos y principios de la bioética, Medicina centrada en la persona y El concepto de persona a través del tiempo, orientados a fortalecer la dimensión ética y humana del ejercicio profesional.

El decano del Colegio Médico La Libertad, Dr. Rafael Poma Gil, destacó la importancia de la participación institucional y el impulso brindado a espacios estratégicos dentro de la gestión.

“El fortalecimiento ético de nuestros médicos es un eje fundamental para el ejercicio profesional. Nuestra participación reafirma el compromiso con una práctica médica responsable y centrada en la persona. Además, hemos impulsado el fortalecimiento de la Secretaría de Ética y Deontología y la Secretaría de Asuntos Contenciosos para brindar mayores herramientas y acompañamiento a nuestros colegas”, señaló.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Contenciosos, Dra. Patricia Cabanillas Lozada, resaltó que estos espacios permiten actualizar criterios y fortalecer la formación frente a los nuevos desafíos que enfrenta el ejercicio médico.

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