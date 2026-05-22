Una delegación del Colegio Médico del Perú-Consejo Regional I La Libertad participa en el Congreso Internacional de Bioética CONÉTICA 2026, encuentro que reúne a especialistas nacionales e internacionales para abordar los principales desafíos éticos de la medicina contemporánea.
La comitiva está integrada por médicos de la región y directivos del Consejo Regional I La Libertad, entre ellos la Dra. Mercedes Ángeles, el Dr. Miguel Ramírez y el Dr. Miguel Casanova, quienes participan activamente en las jornadas académicas.
Durante la primera fecha se desarrollaron temas como Relación médico-paciente, Fundamentos y principios de la bioética, Medicina centrada en la persona y El concepto de persona a través del tiempo, orientados a fortalecer la dimensión ética y humana del ejercicio profesional.
El decano del Colegio Médico La Libertad, Dr. Rafael Poma Gil, destacó la importancia de la participación institucional y el impulso brindado a espacios estratégicos dentro de la gestión.
“El fortalecimiento ético de nuestros médicos es un eje fundamental para el ejercicio profesional. Nuestra participación reafirma el compromiso con una práctica médica responsable y centrada en la persona. Además, hemos impulsado el fortalecimiento de la Secretaría de Ética y Deontología y la Secretaría de Asuntos Contenciosos para brindar mayores herramientas y acompañamiento a nuestros colegas”, señaló.
Por su parte, la secretaria de Asuntos Contenciosos, Dra. Patricia Cabanillas Lozada, resaltó que estos espacios permiten actualizar criterios y fortalecer la formación frente a los nuevos desafíos que enfrenta el ejercicio médico.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Seis consejeros regionales buscan cargos públicos
- Regidores arremeten contra gerente por alquiler de polideportivo en Trujillo
- Trujillo: Busto del papa León XIV fue develado en parroquia que fundó (FOTOS)
- La Libertad: Pide revisar el presupuesto que se exige para el Proyecto Especial Chavimochic
- Trujillo: Para mejorar pistas falta informe de Sedalib
- Precandidaturas “como cancha” al Gobierno Regional La Libertad
- Sillón de la Municipalidad Provincial de Trujillo es codiciado por 19 partidos políticos
- Trujillo: Obras en corredor vial generan preocupación
- Candidatos a diputados no llegan ni a los 10 votos en La Libertad
- Siete alcaldes de Trujillo buscan quedarse en el poder
- Alcalde cuestiona al Gobierno Regional La Libertad por obra vial Trujillo – Huanchaco