En el marco de las acciones de vigilancia y control sanitario impulsadas por el Gobierno Regional La Libertad, la Unidad Funcional de Regulación en Salud Ambiental y Ocupacional (UFRESA), perteneciente a la Gerencia Regional de Salud (GERESA), realizó una visita inopinada al Hospital I La Esperanza de EsSalud y consultorios médicos. El objetivo principal de esta intervención fue verificar la adecuada gestión y el manejo integral de los residuos sólidos dentro de dicho establecimiento de salud.

Durante la inspección, el equipo técnico especializado recorrió diversas áreas asistenciales y administrativas del nosocomio. En el lugar, evaluaron minuciosamente los procedimientos relacionados con la segregación, almacenamiento, transporte interno y disposición final de los residuos sólidos biocontaminados, comunes y especiales que se generan diariamente en los diferentes servicios hospitalarios.

Al respecto, Gerardo Florián Gómez, gerente regional de Salud de La Libertad, destacó la importancia de estas intervenciones. “Nuestra prioridad por disposición del Gobierno Regional es intensificar las labores de supervisión y control sanitario en toda la región. Con estas visitas inopinadas buscamos identificar posibles riesgos, corregir deficiencias en el acto y garantizar que los hospitales sean espacios completamente seguros. No podemos bajar la guardia en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad”, enfatizó.

La supervisión permitió corroborar el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes, las cuales tienen como finalidad reducir los riesgos de contaminación, prevenir afectaciones al medio ambiente y proteger la salud tanto del personal asistencial como de los pacientes y usuarios. Asimismo, los especialistas de UFRESA verificaron las condiciones de almacenamiento temporal, el uso adecuado de recipientes diferenciados y la correcta señalización de las áreas destinadas para el manejo de desechos.

“Estas acciones de vigilancia forman parte de un trabajo permanente y articulado. Queremos que la población liberteña tenga la total seguridad de que acude a establecimientos que respetan las normas de salubridad y son responsables con el medio ambiente. Continuaremos de forma estricta con este cronograma de supervisión en los centros públicos y privados de la región”, indicó Florián Gómez.

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