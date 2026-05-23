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El periodismo huanuqueño se encuentra de luto por el fallecimiento de don Julio Trujillo Pazos, director y propietario del diario Ahora Huánuco, quien partió a los 81 años dejando una profunda huella en la comunicación, la educación y la identidad regional.

BIOGRAFÍA

Julio Trujillo, nació en Panao, provincia de Pachitea, el 19 de enero de 1945, dedicó gran parte de su vida al servicio de Huánuco desde las aulas, la radio, la televisión y la prensa escrita.

Licenciado en Educación, Filosofía y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, ejerció la docencia en San Rafael, Pachitea y en el Colegio Nacional Industrial Hermilio Valdizán, donde fue recordado con aprecio y gratitud por generaciones de exalumnos.

En el ámbito periodístico, inició una trayectoria que lo llevó a dirigir distintos espacios informativos y a narrar encuentros deportivos del club León de Huánuco, convirtiéndose en una voz reconocida del periodismo deportivo regional.

TRAYECTORIA PERIODISTICA

En 1995 asumió la dirección de la filial Huánuco del diario Ahora, medio que posteriormente condujo como propietario y que este año cumplió 31 años de labor informativa al servicio de la región.

Don Julio también fue fundador y expresidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Perú – Filial Huánuco, además de decano del Colegio de Periodistas de Huánuco durante el periodo 1990-1991.

Su vocación por la historia y la cultura lo llevó a publicar libros dedicados al León de Huánuco y a la riqueza cultural de Pachitea, contribuyendo a preservar la memoria e identidad de su tierra natal.

Su partida deja un profundo vacío entre familiares, colegas, amigos y varias generaciones de periodistas que encontraron en él a un guía, consejero y permanente defensor del amor por Huánuco.

PASO AL ENTORNO DIGITAL Y LEGADO FAMILIAR

Con el cierre de muchos periódicos impresos, el Diario Ahora también debió adaptarse. El cambio al formato digital fue impulsado por su hijo, Jimmy Trujillo, quien asumió el compromiso de continuar el legado familiar.

Hoy en día, el diario Ahora se distribuye en formato digital de manera gratuita y alcanza lectores no solo en el Perú, sino también en países como Argentina, Bolivia, Chile, España e Italia.