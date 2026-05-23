La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció las reglas y garantías técnicas que regirán la labor de los personeros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú durante la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio.

Como parte de los acuerdos adoptados en una mesa técnica bilateral, los personeros podrán tomar fotografías y grabar videos del proceso de escrutinio y conteo de votos, aunque quedó prohibida la realización de transmisiones en vivo mediante redes sociales o plataformas digitales.

La vocera de la ONPE, Katiuska Valencia, explicó que la restricción busca evitar interrupciones y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral. Señaló que, en caso alguna grabación interfiera con el trabajo de los miembros de mesa, estos podrán solicitar la intervención de las fuerzas del orden.

Además, la entidad flexibilizó los requisitos de acreditación para agilizar el ingreso de personeros a los centros de votación. Las credenciales podrán presentarse en hoja bond con formatos manuales o firmas digitales escaneadas, siempre que contengan los datos correspondientes de la organización política y del fiscalizador acreditado.

Como medida adicional de transparencia, la ONPE anunció la implementación de módulos especiales dentro de su sede central para el uso exclusivo de delegados de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Estos espacios permitirán supervisar el funcionamiento del sistema de cómputo y el monitoreo logístico del proceso electoral.

La reunión técnica fue encabezada por el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, y contó con la participación de asesores jurídicos, especialistas informáticos y representantes de ambas agrupaciones políticas.

Entre los acuerdos finales también se dispuso reforzar la entrega inmediata de las copias físicas de las actas de escrutinio a los personeros acreditados al cierre de cada mesa de sufragio.