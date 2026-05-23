Momentos de molestia se registraron hoy por la mañana en las provincias de Chincha y Pisco, luego de que el candidato presidencial Roberto Sánchez, por el partido Juntos por el Perú, no acudiera a las actividades proselitistas que habían sido anunciadas previamente en ambas localidades.

Esperaron por horas

Desde tempranas horas, simpatizantes y militantes se concentraron en distintos puntos de Chincha Alta, entre ellos la plazuela Bolognesi y el mercado de abastos, donde estaba previsto que el candidato participara de un desayuno, una caminata y posteriormente ofreciera un discurso como parte de su agenda de campaña. Sin embargo, con el paso de las horas, el aspirante presidencial no se presentó.

Una situación similar se registró en Pisco, donde incluso se había instalado un escenario con equipos de sonido para su recibimiento. Pese a la organización realizada por sus simpatizantes, el candidato tampoco llegó en el horario esperado, lo que generó incomodidad entre los asistentes. Sánchez se presentó cuatro horas después y estuvo menos de media hora.

De acuerdo con información posterior, la suspensión de las actividades se habría debido a una reunión de la Conferencia Episcopal Peruana en Lima, la cual habría sido reprogramada para el mismo día. Ante ello, el candidato habría optado por modificar su itinerario y continuar su agenda en Ica.

En Pisco, ante la ausencia del postulante, la actividad terminó siendo encabezada por el exministro Iber Maraví, quien se dirigió a un grupo reducido de asistentes.

La falta de comunicación oportuna sobre la cancelación de las actividades generó críticas entre simpatizantes y dirigentes locales, quienes señalaron además que no sería la primera vez que el candidato suspende actividades de campaña a último momento, mencionando casos similares en otras localidades como Huaura y Ventanilla.

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