A pocos días del debate técnico programado para el domingo 24 de mayo, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, reveló los nombres de los especialistas que integrarán su equipo técnico. El grupo reúne a economistas, exministros, politólogos y un exfiscal anticorrupción que respaldarán las propuestas del candidato en las principales áreas de gobierno.

Días antes ya se había confirmado que la parte económica estará conducida por Pedro Francke y Óscar Dancourt, dos economistas con experiencia en política fiscal y macroeconomía. Su trabajo se centrará en diseñar las propuestas orientadas a la estabilidad macroeconómica y las políticas de Estado.





¿Qué otros personajes se suman a las filas de Sánchez?

Durante una entrevista en Red de Comunicación Regional (RCR), el candidato presidencial reveló que el sociólogo y politólogo Sinesio López asumirá la coordinación del bloque de Gobernabilidad y Reforma del Estado. En Educación y Salud, contará con el respaldo de los exministros Rosendo Serna y Hernando Cevallos.

El sector de Agricultura y Minería reunirá a Andrés Alencastre junto a los especialistas Jorge Manco Zaconetti, Enrique Bissetti y José De Echave. En el ámbito de Justicia, el exfiscal José Domingo Pérez aportará su experiencia en reforma del sistema judicial.

En otro momento, Sánchez explicó que el crecimiento económico registrado en los últimos años no ha sido suficiente para reducir los niveles de pobreza en el país. En esa línea, aseguró que en un eventual gobierno orientará sus esfuerzos hacia el fortalecimiento del desarrollo humano como prioridad.

“Hoy el Perú necesita hacer énfasis en el desarrollo humano. El mensaje para nosotros es claro: nos toca conducir este proceso de unidad para los cambios que el Perú necesita.”

El candidato también informó que su equipo concentrará sus actividades en los distritos ubicados en la periferia de Lima Metropolitana y en las zonas con alta presencia de migrantes de provincias. Sánchez precisó que esos sectores han sido los más afectados por el incremento de la pobreza en los últimos años.