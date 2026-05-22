La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) inició un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) contra seis trabajadores del servicio de vigilancia tras el robo de computadoras electrónicas (ECU) de cinco volquetes municipales, hecho valorizado en aproximadamente US$ 25,000 (equivalente a S/ 93,000), ocurrido en el Terminal Epsel, según documentos a los que accedió Correo.

INDAGACIÓN. En paralelo al procedimiento administrativo, la Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo viene realizando diligencias preliminares por el presunto delito contra el patrimonio contra los que resulten responsables, en coordinación con la Policía Nacional y la Procuraduría Pública Municipal.

El caso cobró mayor notoriedad pública luego de que el martes 5 de mayo el diario Correo informara sobre el hurto, a partir de reportes policiales, lo que permitió conocer los primeros detalles de la investigación en curso.

De acuerdo con el informe técnico del Área de Servicios Internos, el 2 de mayo de 2026 se detectó la sustracción de las ECU de cinco volquetes marca International, modelo Paystar, además de daños en el sistema eléctrico de las unidades. Los cables y conectores habrían sido cortados de manera intencional para facilitar la extracción de los componentes.

Las unidades quedaron inoperativas, generando afectación directa en el servicio de limpieza pública, según la Resolución Gerencial N.° 000444-2026, emitida por el gerente de Recursos Humanos, Jesús Fernández Palomino.

El procedimiento disciplinario alcanza a seis vigilantes que prestaban servicio en el terminal Epsel, identificados como Vicente Caramutti Pozo, Elizabeth Cotrina Iman, Alicia Marín Huamán, Jacqueline Vásquez Idrogo, Jorge Coronel Sánchez y Andrés Yajahuanca Bazán, quienes son investigados por presunta negligencia en el desempeño de funciones, conforme a la normativa del Ley N.° 30057 - Ley del Servicio Civil.

La imputación se centra en una supuesta omisión de acciones de control, vigilancia y custodia de los bienes municipales, en un espacio destinado precisamente al resguardo de maquinaria pesada.

TESTIMONIOS. Las versiones recogidas en el expediente administrativo presentan diferencias que serán materia de análisis. Algunos de los trabajadores sostienen que cumplieron su turno sin registrar incidencias en el cuaderno de ocurrencias, mientras que otros indican que no tuvieron conocimiento inmediato del hecho, señalando que la detección del robo se produjo durante la intervención del personal técnico del área de mantenimiento.

Asimismo, se han incorporado declaraciones que refieren relevos de turno regulares, así como comunicaciones posteriores al hallazgo en las que se habría informado a algunos vigilantes cuando ya no se encontraban en servicio. Otras versiones indican que el ingreso de personal técnico al área de los vehículos se realizó para atender fallas mecánicas previamente reportadas, momento en el que recién se advirtió la ausencia de las ECU. En conclusión, todos negaron cualquier implicación en los sucesos descritos.

Toda esta información será contrastada con los registros oficiales del terminal Epsel, incluyendo la programación de turnos, cuadernos de vigilancia, reportes internos y las imágenes de videovigilancia solicitadas por la entidad.

Tras la detección del hecho, la Policía Nacional y el Ministerio Público dispuso la recopilación de información urgente, la revisión de registros de vigilancia, la verificación de accesos al terminal y la solicitud de imágenes de cámaras de seguridad, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del robo.