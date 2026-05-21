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La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco culminó la instalación de 27 oficinas distritales y 69 oficinas en centros poblados, como parte de los preparativos para la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026, programada para el próximo 7 de junio.

Las oficinas distritales, al igual que las ODPE, son implementadas para cada proceso electoral de acuerdo con las circunscripciones establecidas y tienen la función de organizar y ejecutar las actividades electorales en sus respectivas jurisdicciones.

CAPACITACIONES

Entre las principales labores que desarrollarán destacan la capacitación a los miembros de mesa sobre las funciones que desempeñarán durante la jornada electoral, el correcto uso del material electoral y los procedimientos de instalación de mesa, sufragio y escrutinio. Asimismo, se realizan coordinaciones de seguridad con la Policía Nacional del Perú (PNP), la publicación de carteles de candidatos y otras acciones orientadas a garantizar el normal desarrollo de los comicios.

TRES PROVINCIAS

La ODPE Huánuco tendrá a su cargo la conducción de la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026 en las provincias de Huánuco, Ambo y Pachitea. En la provincia de Huánuco comprende los distritos de Amarilis, Chinchao, Churubamba, Huánuco, Margos, Pillco Marca, Quisqui, San Francisco de Cayrán, San Pablo de Pillao, San Pedro de Chaulán, Santa María del Valle, Yacus y Yarumayo.

En la provincia de Ambo abarca los distritos de Ambo, Cayna, Colpas, Conchamarca, Huácar, San Francisco, San Rafael y Tomaykichwa.

Por su parte, en la provincia de Pachitea comprende los distritos de Panao, Chaglla, Molino y Umari, además de 69 centros poblados pertenecientes a la circunscripción electoral de la ODPE Huánuco.

Para este proceso electoral se prevé la instalación de 1198 mesas de sufragio en 177 locales de votación, donde 341 493 electores ejercerán su derecho al voto.

La sede de la ODPE Huánuco está ubicada en el jirón Jorge Chávez N.º 329, Paucarbamba, distrito de Amarilis. El horario de atención al público es de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:30 p. m.