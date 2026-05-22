Tras el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Febre, ocurrido este 21 de mayo aproximadamente a la 1:30 p.m. frente a un parque en Piura, la Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto.

A través de su cuenta de X, indicaron lo siguiente: “Condenamos el asesinato del alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, perpetrado esta tarde a manos de presuntos sicarios. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares y exigimos una investigación inmediata para identificar a los autores de este execrable crimen”.

En ese sentido, piden la realización de una sesión extraordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) para analizar la crítica situación de inseguridad y el incremento de la criminalidad que afecta a la región.

“Debido a la magnitud y trascendencia del crimen, hemos requerido al gobernador regional de @GobiernoPiura convocar a una sesión extraordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) en la que se aborde la grave problemática de inseguridad ciudadana y criminalidad que afronta la región”, agregan.

#Piura 📢 | Condenamos el asesinato del alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, perpetrado esta tarde a manos de presuntos sicarios. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares y exigimos una investigación inmediata para identificar a los autores de… pic.twitter.com/2la0m4FwdQ — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) May 21, 2026

Piura: Sicarios matan a balazos a alcalde de Veintiséis de Octubre

El alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Febre, y su chofer fueron atacados a balazos por desconocidos hoy, en un hecho ocurrido aproximadamente a la 1:30 p.m. frente a un parque y ante la presencia de varios vecinos, quienes quedaron consternados por el violento atentado.

Tras el ataque, ambas víctimas fueron auxiliadas y trasladadas de emergencia a un centro de salud de la zona y al hospital. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el burgomaestre falleció poco después de ingresar al establecimiento de salud. En tanto, su conductor permanece gravemente herido.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los atacantes, mientras familiares y pobladores exigen que el caso sea esclarecido.